Napoli-Atalanta Coppa Italia in diretta e streaming: orario e dove vederla

Napoli-Atalanta si gioca oggi mercoledì 3 febbraio 2021 alle ore 20.45 per la semifinale d’andata di Coppa Italia. Partenopei e bergamaschi si sfidano in un match che si annuncia scoppiettante. Arrivare in finale e vincere il trofeo è senza dubbio l’obiettivo di entrambe le società.

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

Squadre che devono fare i conti con alcune assenze ma soprattutto con il campionato e anche la gara di ritorno. I padroni di casa di Gattuso dovrebbero puntare su Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne. I nerazzurri di Gasperini, invece, si affideranno a Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Mahele, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Demme, Zielinski; Lozano, Petagna, Insigne.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Mahele, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Napoli-Atalanta, gara d’andata della seconda semifinale di Coppa Italia, è in programma come detto per questa sera di mercoledì 3 febbraio 2021. Il calcio d’inizio della sfida tra gli uomini di Gennaro Gattuso e quelli di Gian Piero Gasperini è previsto per le 20.45. La gara di ritorno, invece, si disputerà una settimana più tardi, ovvero mercoledì 10 febbraio 2021.

A trasmettere in diretta e in esclusiva l’andata della semifinale di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta sarà la Rai che ha acquisito i diritti della competizione fino alla finalissima. In particolare, la gara tra gli azzurri e i nerazzurri sarà visibile su Rai Uno, con tanto di pre e post partita in studio. Per chi preferisse, la sfida potrà essere vista anche nel canale HD al numero 501.

Napoli-Atalanta sarà visibile gratis e in diretta non soltanto in tv, ma anche in streaming: per assistere alla sfida del Diego Armando Maradona sarà sufficiente collegarsi al sito della Rai, oppure al sito di Rai Play, o ancora scaricare l’applicazione Rai Play, sempre su dispositivi come pc, smartphone o tablet.