Napoli-Cremonese Coppa Italia, probabili formazioni e dove vederla

Napoli-Cremonese, le ultime

Voglia di confermarsi "la più forte" per il Napoliche verrà schierata da Spalletti con qualche cambio rispetto all'undici tipo che siamo soliti vedere. Spazio a Simeone e Raspadori e possibile riposo per Kvaratskhelia e Osimhen. In difesa potrebbe esserci spazio per Ostigard. In mezzo al campo Ndombele per Anguissa.