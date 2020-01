Napoli, Di Lorenzo: “Uniti dopo gli ultimi k.o., teniamo alla Coppa Italia”

Il Napoli si gode la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Il difensore azzurro Giovanni Di Lorenzo commenta la vittoria sulla Lazio ai microfoni di Rai Sport: “Il mio ruolo naturale è l’esterno, ma mi metto a disposizione del mister e faccio quello che mi chiede. Sapevamo che saremmo dovuti rimanere concentrati per tutta la partita, dati gli attaccanti che avevamo davanti. Ci siamo stretti e uniti tutti insieme dopo la sconfitta contro la Fiorentina, la peggior partita da quando c’è il mister. Anche quando siamo rimasti con l’uomo in meno ci siamo compattati. Quando ci sono le curve fa un altro effetto. Speriamo che sia lo stesso anche domenica. Quando è così, è davvero bellissimo. Sapevamo che la Lazio gioca su combinazioni strette. Abbiamo fatto una gran partita in tutti i reparti. Siamo riusciti a ripartire quando abbiamo avuto il possesso, con buone trame di gioco. Abbiamo meritato di passare, anche se la Lazio ha avuto grandi occasioni. Penso che con Inter e Lazio avevamo fatto una bella prestazione. Per qualche errore individuale abbiamo perso. Ora abbiamo raggiunto una qualificazione importantissima perché teniamo molto a questa competizione”.