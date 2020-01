Napoli, Gattuso: “Grande spirito messo in campo, dobbiamo avere fame”

Si è conclusa la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Lazio. I partenopei conquistano la semifinale. Il tecnico degli azzurri Rino Gattuso commenta la partita dei suoi uomini ai microfoni di Rai Sport: “Venivamo da un periodo imbarazzante. Abbiamo giocato contro una squadra forte tecnicamente e fisicamente. Ho visto un grande spirito. Per giocare con una Lazio così ci vuole tanta intensità. Dobbiamo pensare partita dopo partita in questo momento. Oggi mancavano 4 o 5 giocatori. Dobbiamo avere pazienza e recuperare tutti. E dobbiamo fare punti per migliorare la classifica. Difesa a cinque? La Lazio è devastante negli ultimi 20-25 metri. Abbiamo fatto qualche errore con Luperto nel finale, ma abbiamo fatto vedere ottime qualità. Demme è un giocatore importante dato che è stato capitano del Lipsia. Bisogna far inserire bene i giocatori perché questa è una squadra di grande valore. Dobbiamo avere fame e pensare gara dopo gara. Non è la prima vittoria che ottiene questa squadra. Devo essere bravo a non far sedere i giocatori. Ho visto il veleno, quando raddoppiamo sistematicamente e lottiamo per il compagno. Sono io che devo dare serenità. Sapevo che sarei arrivato in una piazza difficile. Con Inter e Lazio avevamo mostrato un buon gioco, mentre con la Fiorentina siamo stati imbarazzanti”.

RITIRO – Lo hanno scelto i giocatori. Con la Fiorentina ho visto una squadra senz’anima. Poi però bisogna guardarsi in faccia e dirsi le cose. E invece qualcosa ci siamo detti… Quando ottieni per tanti anni grandi risultati, subentra l’amicizia. E invece non bisogna far passare nulla. Bisogna sentire qualche parola meno gradevole. Barcellona? Pensiamo a recuperare i giocatori e a fare bene in campionato. Non siamo messi bene e non siamo abituati a giocare per un altro tipo di classifica. Dedico questa vittoria a chi mi ha dato la possibilità di allenare questo club”.