Napoli, Gattuso: “Infastidito dalle voci sulle mie dimissioni. E sono ancora in semifinale…”

Il Napoli continua la difesa del titolo in Coppa Italia. I campioni in carica approdano in semifinale dopo aver eliminato lo Spezia per 4-2 grazie a un perfetto primo tempo.

LE PAROLE DI GATTUSO

Il tecnico Gennaro Gattuso analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Rai Sport: “Dobbiamo ritrovare la condizione di Mertens e Osimhen. La possono acquisire con il minutaggio. Così si gioca in nove, perché sono al 30-40% del loro potenziale. Nel primo tempo abbiamo fatto cose meravigliose, poi era giusto dare spazio a chi ha giocato meno. Sia oggi che contro il Verona, ci hanno dato poco. Oggi abbiamo concretizzato quanto creato a differenza di quanto fatto contro lo Spezia in campionato. Anche contro il Verona potevamo fare il 2-0 e abbiamo rischiato. Oggi ringrazio i giocatori. Mi danno fastidio le domande sulle mie dimissioni. Non capisco perché dovrei farlo. Sistematicamente si chiedono le mie dimissioni e non vedo il motivo. Sento sempre le critiche a Gattuso. Di Padre Pio ce n’è uno. Io sono qui, penso di saper fare il mio lavoro. Perché nessuno dice che è la mia quarta semifinale consecutiva in Coppa Italia. Nessuno dice che abbiamo tante assenze. Siamo una squadra forte a cui mancano due giocatori in attacco. Non vado dietro alle chiacchiere, so quello che possiamo dare”.