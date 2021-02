Napoli, Gattuso: “L’Atalanta ci ha messo in difficoltà, potevamo fare di più”

L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso analizza ai microfoni Rai il pareggio ottenuto contro l’Atalanta: “Con l’Atalanta non si è mai favoriti perché è una squadra tosta, che gioca a tutto campo e abbina fisicità e tecnica. Ci ha messo in grandissima difficoltà. Noi abbiamo giocato con il 3-4-3. Abbiamo tanti calciatori, come Elmas e Zielinski, che hanno fatto tantissime partite e bisogna fare delle scelte. Si gioca ogni tre giorni e bisogna mettere gente fresca. Abbiamo fatto bene in fase difensiva, in fase offensiva potevamo fare meglio, ma siamo corti là davanti. Osimhen ha fatto bene quand’è entrato, Petagna anche, ma sicuramente si poteva fare qualcosa in più”.