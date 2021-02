Napoli, Gattuso: “Potevamo fare meglio sui tre gol. Dobbiamo ritrovare entusiasmo”

Il Napoli abdica in Coppa Italia. Gli azzurri escono sconfitti in semifinale contro l’Atalanta per 3-1 e abbandonano le speranze di conquistare il bis.

LE PAROLE DI GATTUSO

Il tecnico Gennaro Gattuso analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Rai Sport: “Potevamo fare meglio sui tre gol. Nel primo tempo nettamente meglio l’Atalanta, mentre nella ripresa li abbiamo tenuti là. Il terzo gol ci ha tagliato le gambe. Penso che un’altra squadra avrebbe potuto prendere 4-5 gol. Sappiamo le difficoltà a cui stiamo andando incontro. Serve entusiasmo, che a tratti abbiamo e altre volte no. Osimhen? Non è facile entrare dal primo minuto dopo essere stato molto tempo fermo. Bisogna dargli minutaggio. A tratti non mi è dispiaciuto, ma può fare molto di più. Il cambio di modulo è servito per aiutare Insigne. Politano è in buone condizioni, è capace di dare la superiorità numerica. Juventus? In questo momento dobbiamo ripartire e recuperare. Sui due gol iniziali siamo rimasti troppo in posizione e certi meccanismi vanno migliorati. Bisogna tenere l’entusiasmo alto. Gli stimoli ci sono giocando contro la Juventus. Non ho parlato con De Laurentiis”.