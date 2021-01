Napoli, Gattuso: “Vittoria importante per l’equilibrio. Involuti dopo l’Inter”

Missione compiuta per il Napoli. Gli azzurri superano l’Empoli non senza fatica, come testimonia il 3-2 finale. Ora, con il pass per i quarti in tasca, non resta che attendere l’avversario di turno: Roma o Spezia.

LE PAROLE DI GATTUSO

Il tecnico Gennaro Gattuso analizza la vittoria della sua squadra ai microfoni di Rai Sport”Abbiamo sofferto giocando contro una squadra piena di giovani importanti. Oggi era giusto dare minutaggio a chi ha giocato meno. La vittoria serve anche in vista di domenica. Dobbiamo trovare più equilibrio in campo. Stiamo vivendo una situazione particolare. Penso che in quest’ultimo anno il calcio stia cambiando moltissimo e credo sia normale perdere qualche punto per strada. Sto meglio grazie al cortisone. Ne ho sentite tante in questo mese: addirittura sembrava non potessi più allenare. Caso Covid? Dobbiamo guardare al campionato inglese: hanno stadi all’avanguardia, ma anche loro stanno faticando. Siamo privilegiati perché guadagniamo tanto, ma non è facile lavorare così. Penso che dopo la gara contro l’Inter ci sia stata una certa involuzione. Ultimamente stiamo incominciando a dare troppe chance agli avversari. Non siamo in un momento brillantissimo sotto l’aspetto tattico, concedendo troppo campo agli avversari. La gara di oggi non fa testo”.