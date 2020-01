Napoli, Insigne: “Grazie ai tifosi, possiamo toglierci altre soddisfazioni”

Il Napoli conquista il pass per le semifinali di Coppa Italia grazie alla rete di Lorenzo Insigne. L’attaccante azzurro commenta la vittoria ai microfoni di Rai Sport: “Sono più contento per il passaggio del turno che per il gol. Da capitano voglio ringraziare i tifosi che ci hanno sostenuto dal primo minuto. Così bisogna fare, soffrendo tutti insieme. Abbiamo capito gli errori commessi. Questa partita dev’essere un inizio. Il campionato è lungo e possiamo toglierci tante soddisfazioni”.