Napoli-Inter, la sfida è calda anche sui social

Nel deserto del San Paolo il Napoli di Gattuso affronta l’Inter di Conte nella gara di ritorno di semifinale di Coppa Italia. La squadra partenopea forte della vittoria per 1-0 nel match di andata, si sente con un piede in finale dove c’è già la Juventus che aspetta di conoscere il proprio avversario. Il popolo nerazzurro si aspetta la vittoria, necessaria per il passaggio del turno e accesso alla finale di Roma in programma mercoledì prossimo. Intanto la partita del San Paolo è calda anche sui social.