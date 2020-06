Napoli-Juventus Coppa Italia, diretta tv e streaming: dove vedere il match oggi

Napoli-Juventus Coppa Italia. Si gioca oggi mercoledì 17 giugno alle 21.00, il match che assegna il trofeo. Prima di fare ritorno al campionato, partenopei e bianconeri si daranno battaglia nella finalissima. Dopo aver elimintato rispettivamente Inter e Milan, le squadre di Gattuso e Sarri puntano a mettere in bacheca il trofeo. A seguito del cambio di regolamento, in caso di arrivo in parità al 90′, Napoli e Juventus si giocheranno la Coppa Italia direttamente ai calci di rigore.

Napoli-Juventus Coppa Italia: le probabili formazioni

Gennaro Gattuso e Maurizio Sarri sono pronti a far scendere in campo le migliori formazioni possibili per agguantare la vittoria. Il Napoli sarà privo dello squalificato Ospina, grande protagonista della semifinale di ritorno contro l’Inter. In campo al suo posto Meret che difenderà la porta azzurra. Davanti al portiere ecco Di Lorenzo, Maksimovic e Koulibaly. Sulla sinistra Mario Rui. Recupera Manolas ma difficilmente sarà in campo. In mezzo Fabian Ruiz, Demme e Zielinski mentre in attacco Callejon, Insigne e Mertens sono favoriti. La Juventus risponde con i suoi pezzi da novanta. In porta, e alla ricerca della sesta Coppa Italia in carriera ci sarà Gigi Buffon. Per il resto Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro confermati in difesa. Matuidi, Bentancur e Khedira dovrebbero giocare in mezzo al campo. In avanti tridente sicuro: Douglas Costa, Dybala e Cristiano Ronaldo forse schierato più da centravanti rispetto alla semifinale contro il Milan.

Dove vedere in diretta tv e streaming la finale di Coppa Italia

La partita Napoli-Juventus Coppa Italia sarà visibile da ogni appassionato di calcio e sport in chiaro, senza che vi sia bisogno di sottoscrivere alcun abbonamento. La gara, infatti, sarà trasmessa dalla Rai che ne detiene i diritti. Il match tra gli uomini di Gattuso e quelli di Sarri sarà visibile quindi su Rai 1, dove dalle 20.30 ci sarà un bel prepartita di avvicinamento alla grande sfida. Il big match Napoli-Juventus, finale di Coppa Italia, sarà visibile non solo in tv ma anche in diretta streaming. La partita verrà trasmessa anche dal sito della Rai, a cui si potrà accedere anche da dispositivi come pc, smartphon e tablet per vedere la partita live. Esiste poi anche un’altra opzione, ovvero l’app RaiPlay che si potrà usare su tutti i dispositivi. Si potrà accedervi dal sito raiplay.it o scaricarla.