Napoli, Manolas: “Abbiamo rialzato la testa. Qualificazione aperta”

Il Napoli vince a San Siro e muove un importante passo verso la finale di Coppa Italia. Il difensore azzurro Kostas Manolas commenta questo successo di grande peso ai microfoni di Rai Sport: “Dopo una sconfitta pesante in casa oggi abbiamo fatto una grande partita. Il merito è di tutti i ragazzi. Abbiamo rialzato la testa contro un grande avversario che lotta per lo scudetto. Noi stiamo lavorando in continuazione per migliorare la fase difensiva. Siamo molto migliorati, ma contro le piccole prendiamo gol alla prima occasione e poi cala la concentrazione. Contro il Lecce abbiamo subito tre gol, ma anche dieci tiri in porta. Oggi abbiamo visto che sappiamo anche soffrire, sappiamo anche difendere. Se continuiamo così possiamo toglierci molte soddisfazione. Finale? La qualificazione è 50 e 50, l’Inter è una grande squadra e verrà al San Paolo per fare la sua partita. Noi giocheremo per vincere anche il secondo round”.