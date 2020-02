Napoli, Ospina: “Qualificazione aperta. Io titolare? Decide Gattuso”

Festeggia il Napoli, che batte l’Inter a San Siro e ipoteca la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Il portiere degli azzurri David Ospina commenta questa importantissima vittoria ai microfoni di Rai Sport: “Sapevamo che era una partita importantissima per noi. Faccio i complimenti alla squadra. Abbiamo gestito bene i momenti difficili della partita. Penso che dobbiamo ragionare partita per partita. Dopo la sconfitta contro il Lecce dovevamo abbassare la testa per rifarci. Dobbiamo continuare così. Ora pensiamo alla prossima partita contro il Napoli. La qualificazione alla finale è aperta perché conosciamo la qualità dell’Inter. Dovremo affrontarla come abbiamo fatto oggi. E’ strano che quest’anno andiamo forte in Champions e Coppa Italia. Abbiamo qualità per arrivare in alto anche in campionato. Mancano ancora tante giornate, dobbiamo affrontarle con le giuste responsabilità. Rispetto al campionato, credo che oggi contro l’Inter sia cambiato il risultato. Questo risultato ci permette di continuare così in campionato. Abbiamo l’esperienza per fare risultati. Io, Meret e Karnezis abbiamo un ottimo rapporto. Deciderà il mister chi giocherà”.