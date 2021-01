Napoli-Spezia in diretta tv e streaming, dove vedere il match oggi

Napoli-Spezia si gioca oggi, giovedì 28 gennaio 2021 per i quarti di finale di Coppa Italia. Azzurri impegnati in casa contro la squadra di Vincenzo Italiano e con la voglia di riscattare le ultime prove non troppo esaltanti.

Napoli-Spezia, le probabili formazioni

Squadre praticamente già decise con uno sguardo al campionato e, dunque, con diverse seconde linee. Il Napoli di Gattuso si affiderà a Ospina in porta. Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui in difesa; Elmas, Demme, Zielinski a centrocampo. Attacco affidato al tridente Politano, Lozano e capitan Insigne. Gli ospiti dello Spezia vedranno scendere in campo Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni; Acampora, Ricci, Deiola; Verde, Galabinov, Agudelo.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano, Lozano, Insigne.

SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Erlic, Ismajli, Bastoni; Acampora, Ricci, Deiola; Verde, Galabinov, Agudelo.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Napoli-Spezia si giocherà, come detto, oggi giovedì 28 gennaio alle ore 21.00. Sede del match lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, purtroppo ancora senza tifosi a causa dell’emergenza coronavirus che obbliga a non avere pubblico. L’arbitro sarà Francesco Fourneau.

Come tutte le partite di Coppa Italia, anche Napoli-Spezia sarà un’esclusiva della Rai, che detiene i diritti della competizione. La partita sarà visibile in particolare su Rai Due. Post-partita e interviste dei protagonisti sul canale Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre), a partire dal fischio finale della partita. La partita Napoli-Spezia ovviamente sarà visibile anche in live streaming, grazie alla piattaforma Rai Play. Basterà scaricare l’applicazione da tablet o da smartphone, oppure collegarsi al sito ufficiale dI RaiPlay da computer.