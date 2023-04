“No razzismo”: la Figc grazia Lukaku e annulla squalifica per Inter -Juventus

L'attaccante sarà a disposizione per il match di ritorno Inter-Juventus, con il presidente Gravina in persona ad intervenire sulla squalifica

Prima la conferma, poi il passo indietro. Romelu Lukaku sarà regolarmente a disposizione di Simone Inzaghi per il match di ritorno di Coppa Italia Inter-Juventus. La decisione è stata presa da Gabriele Gravina in persona, il quale ha cambiato la precedente sentenza della Corte sportiva d'Appello e deciso così di graziare l'attaccante. Il tutto per dare un forte segnale contro il razzismo da parte della FIGC, con gli stadi italiani che presentano ancora comportamenti intollerabili.