Parma-Bari Coppa Italia, probabili formazioni e dove vederla

Parma-Bari di Coppa Italia si gioca oggi, mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 18 e sarà valida per i sedicesimi di finale. Sfida molto importante tra le due formazioni che militano in Serie B che vorranno ottenere un bel risultato.

Il match tra Parma e Bari potrà essere seguito in diretta e streaming live. Gli appassionati di Coppa Italia che non vogliono perdersi neppure un minuto della gara potranno seguire la partita in diretta tv in chiaro da Mediaset su Italia 1 (canale 6 del digitale terrestre).