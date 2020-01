Parma, D’Aversa: “Decisivi gli episodi, condannati da Pellegrini e Lopez”

Il Parma esce di scena dalla Coppa Italia, eliminato per 2-0 dalla Roma. Il tecnico degli emiliani Roberto D’Aversa commenta la sconfitta dei suoi uomini ai microfoni di Rai Sport: “Non sono mancate le ripartenza, ma gli episodi. Sull’1-0 per loro abbiamo sfiorato il gol e non siamo riusciti a segnare per merito del loro portiere in due occasioni e prima del loro gol non siamo stati cinici, mentre Pellegrini è stato perfetto. Abbiamo affrontato una squadra forte che era reduce da un momento difficile. se si guardano le palle gol abbiamo creato alla stessa maniera. Cornelius ha fatto molto bene. E’ stato bravo Inglese a crearsi la palla gol. Contro queste squadre è difficile se non si sfruttano le palle gol. Turnover? Per quanto riguarda Cornelius e Inglese era già stabilito. Per quanto riguarda Kulusevski il rischio sarebbe stato alto, considerando che si gioca già domenica. Abbiamo cercato di mettere i migliori giocatori per evitare infortuni. Difficoltà per Kulusevski? E’ un ragazzo giovane ed è normale che fosse un po’ turbato. Tutti parlavano di lui. La spesa della Juve è stata giusta. Non sono soddisfatto, ma penso che il primo tempo sia stato equilibrato. In questo momento c’erano tante assenze. La scelta di tenere fuori Kulusevski era anche per avere una possibilità di aumentare il potenziale offensivo”.