Parma, D’Aversa: “Guai a pensare alla Juve, ora testa alla Roma”

Vigilia di Coppa Italia per il Parma, che domani sera, al Tardini, ospiterà la Roma negli ottavi di finale. Una gara che è stata così presentata in conferenza stampa dal tecnico Roberto D’Aversa.

GERVINHO – “Era già programmato che facesse parte della partita di Lecce e poi riportarlo nella gara di domenica. Non è convocato Grassi, per il resto sono tutti disponibili, anche se qualcuno non può fare tre partite in una settimana”.

ROMA – “La loro arma migliore è il possesso palla, hanno qualità importanti nei singoli. Noi dovremo fare del nostro meglio, sperando che dall’altra parte invece non sia così. Noi vogliamo passare il turno, non dobbiamo pensare alla Juventus. Loro saranno determinati, sono dispiaciuto per l’infortunio di Zaniolo, così come per quello di Demiral. Perdere giocatori di questo calibro deve far ragionare, è un danno per le società”.

MIGLIORAMENTO – “I ragazzi danno il massimo in ogni allenamento. Il miglioramento singolo può portare a dei miglioramenti di squadra, abbiamo perso qualche punto per strada. Io devo pensare ai giocatori che ho a disposizione e a portare nella miglior condizione quelli che sono mancati nel girone di andata”.

INGLESE – “Si sta allenando molto, adesso sta convivendo con un fastidio: ha anticipato un po’ i tempi e di questo lo ringrazio. La condizione non è ancora al 100%, è normale che sia così”.

FORMAZIONE . “Dobbiamo pensare ad una gara alla volta, ma sulle scelte inciderà anche il fatto che domenica si gioca di nuovo. Dovremo mettere la miglior formazione possibile, senza però rischiare di perdere qualcuno per infortunio. Ci sarà l’opportunità per tutti, ma non mi piace parlare di turnover, perché tutti meriterebbero di giocare”.