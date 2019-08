Parma, D’Aversa: “Vogliamo arrivare pronti per il campionato. Voto al mercato? Io penso a…”

Alla vigilia della partita di Coppa Italia contro il Venezia, valida per il Terzo Turno della competizione, ha parlato l’allenatore del Parma Roberto D’Aversa in conferenza stampa: “Per questo primo impegno ufficiale mancheranno solo Gazzola e Kucka, per il resto ci sono tutti. Vogliamo passare il turno e arrivare al meglio all’esordio in campionato, credo che ragionare sulla passata stagione sia inopportuno. Se sottovaluteremo l’avversario allora potrebbero esserci delle difficoltà, ma il mio gruppo vuole affrontare al massimo tutti i match”.

Sul calciomercato: “Lo scorso anno fino a una settimana prima del via non sapevamo nemmeno in quale categoria avremmo giocato, poi però siamo stati bravi e abbiamo disputato un gran girone di andata. Dopo Udine, però, è stato commesso l’errore inconscio di aver già raggiunto la salvezza. È stato importante aver confermato alcuni giocatori come Grassi, Sepe e Inglese, ma a livello numerico ancora manca qualcosina. Un voto? Non sta a me farne, io mi concentro e basta su allenare i giocatori che ho a disposizione”.