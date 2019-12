Parma, D’Aversa: “Volevamo passare il turno, abbiamo avuto tante occasioni”

Così l’allenatore del Parma Roberto D’Aversa dopo il successo sul Frosinone per 2-1 in Coppa Italia: “Mi è piaciuto molto il primo tempo, meno il secondo, quando abbiamo dato coraggio agli avversari nonostante non ci fossero dubbi su chi meritasse, perché abbiamo creato tante occasioni da gol. Ci tenevamo a passare il turno, probabilmente alla lettura delle ufficiali qualcuno pensava di no, invece era nostra volontà assoluta accedere agli ottavi. Abbiamo avuto molta determinazione, da Siligardi ho avuto ottime indicazioni, Adorante veniva da un infortunio e aveva bisogno di giocare. Rigore a Hernani? Anche Kucka li batte bene, le gerarchie ci sono e dipendono anche dagli allenamenti. È un momento importante della partita, contano anche le condizioni nervose e mentali”.