Parma, Dermaku: “Occasioni non sfruttate. Ripartiamo dalla Juve”

Il Parma esce sconfitto dagli ottavi di finale con la Roma. Il difensore gialloblu Kastriot Dermaku commenta il risultato negativo ai microfoni di Rai Sport: “Potevamo sfruttare maggiormente le occasioni. C’è rammarico per come è andata. E’ una squadra che gioca sempre la palla. In linea di massima abbiamo avuto le nostre occasioni. Dopo il tiro di Kucka abbiamo subito il gol di Pellegrini. Europa? Il nostro obiettivo è quello della salvezza. Non ci abbiamo mai pensato. Andremo a Torino sapendo qual è il nostro valore e quello della Juve. Kulusevski? Ha gli occhi puntati adfosso. E’ un ragazzo serio. Non sta avendo un calo, deve continuare a dare il massimo perché le critiche saranno maggiori. E’ un ragazzo con quantità e qualità. Quando ha la palla e ti punta è impressionante, oltre che per le imbucate che trova. Può solo migliorare e gli auguro tutto il bene”.