Passa il Mantova: Yeboah punisce un Trento impreciso che esce dalla Coppa Italia

Al “Martelli” i biancorossi si aggiudicano il passaggio al turno successivo di Coppa Italia di Serie C grazie alla vittoria per 1-0 contro il Trento firmata da Yeboah al 40esimo della ripresa

Redazione ITASportPress

Il Trento esce dal "Martelli" di Mantova ancora sconfitto. Così come in campionato, anche in Coppa Italia i biancorossi battono i gialloblù ma stavolta col punteggio di 1-0. Match winner Yeboah con un bel gol nel finale di gara dopo una lunga supremazia della squadra ospite nel secondo tempo. Il Trento infatti dopo un brutto primo tempo si è svegliato nella ripresa costruendo tante occasioni non concretizzate. Resta solo un tiro in porta nell'arco dei 90' per gli ospiti con Darmian che ha fallito a tu per tu con Tosi. Trentini fuori dalla Coppa Italia dopo tante conclusioni fuori dallo specchio. Pesa l'assenza di Pasquato ma anche di Bocalon e Saporetti. La buona prestazione nella ripresa non basta per dire che la crisi del Trento è alle spalle.

Gara Buon approccio del Trento che in due occasioni è andato alla conclusione dalla distanza senza mai inquadrare il bersaglio. Dopo i primi dieci minuti a tinte gialloblù, è uscito alla grande il Mantova che ha sfiorato il gol in 5 circostanze prima della fine del primo tempo. Due conclusioni non hanno inquadrato lo specchio della porta me in tre circostanze padroni di casi pericolosi e il portiere Marchegiani ha salvato la porta su un pericoloso colpo di testa ravvicinato sugli sviluppi di un corner. Primo tempo che il Mantova ha giocato decisamente meglio di un Trento più aggressivo delle gare di campionato ma impreciso e poco fluido a sviluppare gioco. Troppi gli errori dei centrocampisti nel palleggio. Poche proposte a destra, dove Galazzini si limita a presidiare e Semprini fa uguale. Logico che Brighenti e colleghi vadano a bersi un tè senza aver spedito un solo pensiero verso il portiere di casa.

Nella ripresa D’Anna ha tolto Galazzini inserendo Fabbri e Osuji al posto di Ruffo Luci. Finalmente il Trento si fa minaccioso per la prima volta in questa partita. Al 52’ Darmian tutto solo davanti a Tosi si fa ipnotizzare dal portiere e spreca una chance colossale. Al 54’ altra buona occasione per i gialloblù non concretizzata. Trento più propositivo ad inizio ripresa con Fabbri che a sinistra ha spinto. La squadra di D’Anna è rimasta sempre più intraprendente di un Mantova che si è spento e il tecnico Current ha cambiato 4 uomini nella prima mezzora per svegliare i suoi. E dopo tante occasioni per il Trento è arrivata la svolta del match al minuto 84 con una ripartenza dei padroni di casa e il gol di Yeboah che nella circostanza ha superato con una mezza finta l’immobile Ferri, ultimo baluardo della sfilacciata difesa ospite poco attenta alle coperture preventive. Clamorosa l'occasione fallita al 92' da Matteucci. L'ultima chance per il Trento che perde ancora a Mantova ed esce dalla Coppa Italia. Domenica 9 ottobre Trento torna al “Briamasco” per affrontare il Renate nella settima giornata di campionato.

IL TABELLINO

Mantova-Trento 1-0 (40′ st Yeboah)

MANTOVA: Tosi, Pinton (dal 24′ st Silvestro), Ceresoli, Ghilardi, Paudice (dal 24′ st Guccione), Gerbaudo (dal 13′ st Pierobon), Ejjaki, Panizzi, Cozzari (dal 13′ st De Francesco), Fontana (dal 33′ st Messori), Yeboah.

A disposizione: Chiorra, Malaguti, Iotti, Procaccio, Ingegneri, Mensah, Faina

Allenatore: Nicola Corrent

TRENTO: Marchegiani, Damian, Ferri, Ruffo (dal 1′ st Osuji), Belcastro (dal 37′ st Ballarini), Mihai, Garcia Tena, Galazzini (dal 1′ st Fabbri; dal 43′ Matteucci), Semprini, Brighenti, Ianesi. A disposizione: Tommasi, Ballarini, Zandonati. Allenatore: Lorenzo d’Anna

NOTE. Ammoniti: Ejjaki; Osuji

Recupero: 0′; 5′