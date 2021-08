Pazzesca Ternana: passa a Bologna per 5-4 e si qualifica

Umbri avanti persino per 5-1 poi il Bologna ha rischiato di pareggiare nel finale

CRONACA - Parte subito bene la Ternana che al 6’ passa con Agazzi: il numero 34 recupera palla a centrocampo, si presenta dal limite e lascia partire il sinistro che buca Skorupski. Al 9’ enorme occasione sprecata dalla Ternana: Donnarumma si presenta dal dischetto dopo aver subito fallo in area da Annan, ma colpisce il palo alla sua sinistra. Al 21’ riesce però a farsi perdonare, quando totalmente smarcato colpisce di testa per il 2-0. Orsolini prova a suonare alla carica al 23’ con una percussione che lo porta a calciare da posizione estremamente defilata: palla sull’esterno della rete. Tentativo di Arnautovic al 37’, con Iannarilli che si getta senza paura sui piedi dell’austriaco chiudendo lo specchio. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Soumaoro è bravissimo a liberare Dominguez di tacco, che davanti alla porta firma l’1-2. Ma passano pochi secondi e arriva un’altra doccia gelida per il Bologna: Peralta si inserisce in area di rigore e, smarcato da un tocco di Donnarumma, incrocia per l’immediato 3-1. Ancora in pesante difficoltà il Bologna, che al 50’ si ritrova addirittura sotto 4-1: Falletti, l’ex della partita, realizza un rigore con lo scavino. Notte fonda per i rossoblù al 54’: un gran tiro dalla distanza di Peralta colpisce il palo e si chiude alle spalle di Skorupski per la doppietta del numero 24. Ma passano solo 2 minuti e Arnautovic bagna il debutto con la rete del 2-5: Orsolini scappa sulla fascia, si inserisce e scarica per il numero 9 che imbuca. Il Bologna prende fiducia e la riapre definitivamente dopo appena 120 secondi, con Soriano che brucia Sorensen infilando il pallone per il 3-5. 71’ e rossoblù vicini al -1: conclusione bassa e ben indirizzata di Orsolini, ma Iannarilli è bravissimo in tuffo a dire di no. Un altro colpo di scena al minuto 75: Dominguez viene steso in area di rigore e l’arbitro assegna il terzo rigore della partita, questa volta per il Bologna. Orsolini, dal dischetto, non sbaglia: 4-5. All’88’ Barrow salta Iannarilli, ma non trova la rete della parità grazie a un grande intervento di Sorensen a fermare il pallone a un metro dalla porta. Il numero uno della Ternana si supera in altre due occasioni, sigillando il 5-4 finale che vale l'incredibile qualificazione. La sfida premia l'undici di Lucarelli anche se i due tecnici sicuramente avranno tanto da rimproverare stasera ai loro difensori.