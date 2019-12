Perugia, Oddo: “Grande soddisfazione, ma non dobbiamo esaltarci”

Vittoria di prestigio per il Perugia, che ha battuto al Mapei Stadium il Sassuolo con il punteggio di 2-1. Queste le parole del tecnico degli umbri Massimo Oddo al termine del match.

SODDISFAZIONE – “Nel calcio bisogna sempre guardare avanti, per noi era una bella vetrina e un’opportunità. Loro hanno cambiato molto, probabilmente hanno voluto risparmiare energie per il campionato. Abbiamo fatto un grande primo tempo, mentre nella ripresa abbiamo sofferto un po’ di più ma siamo rimasti organizzati. Non dobbiamo però esaltarci, il Sassuolo aveva molti giovani. Il difficile per noi viene adesso. Noi in attacco non abbiamo solamente Iemmello, ma anche altri giocatori importanti come Melchiorri e Falcinelli. Vincere contro due squadre di Serie A è una bellissima soddisfazione, così come sarà una bella soddisfazione andare a giocare a Napoli. Ora dobbiamo concentrarci sul campionato, che è ancora più equilibrato rispetto agli scorsi anni. Ci vorrà continuità, noi vogliamo dire la nostra, ma dobbiamo crescere ancora. A sprazzi facciamo vedere delle belle cose, io voglio arrivare al risultato tramite il gioco e ancora in questo senso manca un po’ di continuità. Fulignati? E’ un bravissimo ragazzo e un buon portiere, ha sfruttato al pieno l’opportunità”.