Pisa-Brescia, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Oggi trentaduesimi di finale: la Coppa Italia entra nel vivo ed entrerà nelle case di tutti gli italiani grazie a Mediaset, broadcaster unico, che trasmetterà in chiaro ogni gara della competizione fino all’atto conclusivo. Quattro partite al giorno fra ieri e lunedì. Il format prevede ancora gare a eliminazione diretta - tranne le semifinali - con la squadra casalinga determinata dal numero più basso a cui è stata accoppiata in sede di sorteggio. Due le modifiche in questo turno, entrambe di lunedì. Il Sassuolo, numero 11, giocherà in trasferta al Braglia di Modena (38) il derby e non a Reggio Emilia per i lavori al Mapei Stadium. La Cremonese invece per dei lavori allo stadio Zini sfiderà la Ternana al Mazza di Ferrara. Alle ore 17.45 la prima partita delle quattro in programma oggi dei trentaduesimi di Coppa Italia. Il Pisa ospiterà il Brescia allo Stadio 'Arena Garibaldi'. Dirige la sfida Matteo Gariglio di Pinerolo. Sfida secca: in caso di parità nei novanta minuti, si procederà ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore. La vincente del confronto affronterà poi ai sedicesimi di finale la vincente di Spezia-Como.