Poker Torino al Cittadella e adesso il Milan agli ottavi

Tutto facile per i granata contro la squadra veneta

La Coppa Italia risolleva il Torino di Juric che torna a vincere dopo il ko nel derby. I granata in Coppa Italia hanno battuto 4-0 il Cittadella, ottenendo il passaggio del turno che riserva il Milan agli ottavi di finale a gennaio. In avvio Milinkovic-Savic salva su Tounkara, la sblocca Radonjic con un gran destro dalla distanza. Pericolosi Embalo e Lores Varela, ma Pellegri firma il raddoppio dopo l'intervallo. Nel finale arrivano anche i gol dei difensori, Schuurs e Zima, per il poker finale