Qualificazione sofferta per la Cremonese che supera il Modena dts.

Pur soffrendo allo Zini, la Cremonese batte il Modena per 4-2 ai tempi supplementari e conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà il Napoli di Spalletti. Il Modena, in dieci dal 21' è bravo a mantenere il risultato in bilico anche dopo l'uno-due dei lombardi. Okereke (77') e Felix (84') sembrano chiudere la sfida, ma le due reti di Diaw in un minuto (89' e 90') mandano tutti all'extra-time, dov'è decisiva la doppietta di Sernicola.