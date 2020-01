Roma, Fonseca: “Modulo interessante da riproporre. E che bravo Kalinic!”

La Roma è ai quarti di finale. Battuto il Parma per 2-0. Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca si sofferma sulla prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Rai Sport: “Abbiamo giocato per vincere e sfidare nuovamente la Juventus. Sarà una partita molto difficile in casa loro, ma dobbiamo fare come sempre per vincere. Stasera mi è piaciuta la squadra per quasi tutta la partita. Abbiamo avuto occasioni per segnare nel primo tempo e nel secondo tempo ci siamo sbloccati. Mi è piaciuto Kalinic che ha fatto una bella partita. Tutti hanno fatto bene, ma lui oggi mi è piaciuto particolarmente. Schema? E’ stata la prima volta in cui abbiamo giocato con Cristante come difensore. Mi è piaciuto questo modulo con tre difensori. Abbiamo fermato il Parma. Cristante è un centrocampista ed ha più qualità. Mi è piaciuto questo sistema. Non so se giocheremo ancora così in futuro, ma è un’opzione. Pellegrini? E’ un bravissimo ragazzo. Ho poche parole per lui. Come giocatore è importantissimo. E’ un giocatore intelligente e molto importante per noi. Zaniolo? E’ molto forte e questa vittoria è per lui. Sentiamo molto il suo infortunio. Dev’essere forte in questo momento. Noi siamo con lui. Abbiamo sempre molte occasioni. La squadra crea situazioni. Per questo siamo fiduciosi. Il gol deve arrivare”.