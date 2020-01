Roma, Fonseca: “Troppa differenza di qualità rispetto alla Juve”

La Roma esce con le ossa rotte contro la Juventus nei quarti di finale di Coppa Italia. Il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca esprime le sue sensazioni sulla sconfitta ai microfoni di Rai Sport: “La squadra ha giocato bene fino agli ultimi 30 metri. La qualità tra noi e la Juve è diversa. Sappiamo che Dzeko è molto importante per noi, ma penso che il problema non è stato Kalinic. Tutti gli attaccanti non hanno fatto una partita sufficiente. Hanno sbagliato tanto. Questa è la differenza tra le due squadre. Infortunati? Abbiamo molti giocatori fuori in questo momento. Speriamo che la situazione di Diawara non sia grave. Dobbiamo pensare al derby con questi giocatori. La differenza è la qualità dei giocatori. Non abbiamo preparato bene i contropiedi, ma con giocatori come Ronaldo loro non sbagliano. Penso che tutti i tre attaccanti debbano lavorare più difensivamente. Oggi non lo hanno fatto e questo non mi piace. Kalinic e Under devono lavorare meglio difensivamente. Derby? La Lazio non gioca così e dobbiamo lavorare su come gestire la mancanza di possesso palla. Speriamo di avere rinforzi dal mercato”.