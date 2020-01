Roma, Pellegrini: “Possiamo giocarcela con tutti. Dedico i gol a Zaniolo”

Lorenzo Pellegrini è il grande protagonista della vittoria della Roma. I giallorossi sono ai quarti di finale di Coppa Italia. Queste le parole del centrocampista azzurro ai microfoni di Rai Sport: “Sembra tutto ok nonostante la botta strana nel finale. Dedico i gol alla mia famiglia e a Nicolò Zaniolo. La Roma ha bisogno di lui. Oggi avevamo voglia di fare molto bene perché le prime due partite del 2020 non erano andate bene. Andremo a Genova con la testa anche per vincere lì. Se giochiamo con la testa e con compattezza possiamo fare bene. Lo faremo anche a Torino contro la Juventus ai quarti. Siamo un gruppo di grandi amici e quando è così non ti poni limiti. Giochiamo tutte le partite per vincere”.