Salernitana-Parma, le probabili formazioni e dove vederla in tv

La prima ufficiale della Salernitana all'Arechi della nuova stagione

Redazione ITASportPress

Oggi altri quattro match dei trentaduesimi di finale: la Coppa Italia entra nel vivo ed entrerà nelle case di tutti gli italiani grazie a Mediaset, broadcaster unico, che trasmetterà in chiaro ogni gara della competizione fino all’atto conclusivo. Quattro partite al giorno così come anche domani. Il format prevede ancora gare a eliminazione diretta - tranne le semifinali - con la squadra casalinga determinata dal numero più basso a cui è stata accoppiata in sede di sorteggio. Due le modifiche in questo turno, entrambe di lunedì. Il Sassuolo, numero 11, giocherà in trasferta al Braglia di Modena (38) il derby e non a Reggio Emilia per i lavori al Mapei Stadium. La Cremonese invece per dei lavori allo stadio Zini sfiderà la Ternana al Mazza di Ferrara.

SU IL SIPARIO A SALERNO - Si alza il sipario sulla stagione ufficiale della Salernitana, settantasette giorni dopo la folle notte vissuta all’Arechi tra speranze, paure e l’irrefrenabile gioia per la salvezza conquistata nonostante una netta sconfitta (0-4 con l’Udinese) dopo una straordinaria rimonta. Questa sera lo stadio non sarà pieno, in campo ci saranno alcuni dei protagonisti di quella sorprendente cavalcata. Ci sarà Davide Nicola, tra gli artefici della storica salvezza ma per la partita con il Parma, e probabilmente anche per quella di campionato con la Roma, l’allenatore dovrà fare i conti con una inattesa emergenza perché si ritrova con troppi infortunati in una rosa da completare con almeno altri quattro acquisti. «Ci teniamo molto perché bisogna avere sempre ambizione in qualsiasi competizione. Il Parma è una squadra importante e con una grande storia», ha detto alla vigilia il tecnico degli amaranto. Per lui scelte quasi obbligate con un dubbio sul modulo: 3-5-2 iniziale o spazio a Ribery nel ruolo di trequartista.

DOVE VEDERLA IN TV - Il fischio d'inizio della gara Salernitana-Parma, che sarà arbitrata dal signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce, è previsto alle ore 21.00. La partita sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset sul Canale 20 (numero 20 del digitale terrestre). In streaming su pc, tablet, cellulare e notebook attraverso l'app o il sito di Mediaset Infinity. Basta essere iscritti al portale o avere un abbonamento attivo con il servizio streaming di Mediaset.

Queste le probabili formazioni:

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Mantovani, Fazio, Pirola; Kechrida, L. Coulibaly, Bohinen, Kastanos, Sy; Botheim, Bonazzoli. All. Nicola

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Valenti, S. Romagnoli, Coulibaly; Estevez, Juric; Mihaila, Vazquez, Bernabè; Inglese. All. Pecchia

Arbitro: Pezzuto