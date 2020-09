Sambenedettese, amaro debutto per Maxi Lopez: espulso e fuori dalla Coppa Italia

Inizia nel peggiore dei modi l’avventura alla Sambenedettese di Maxi Lopez, punta argentina che a Barcellona ha vinto una Champions League. L’ex del Catania infatti è stato espulso dall’arbitro per frasi ingiuriose al minuto 45′ della sfida di Coppa Italia con l’Alessandria persa poi per 3-2. Prima partita ufficiale amara anche per il tecnico uruguaiano, Montero che al Moccagatta ha schierato una Samb con il 4-3-1-2: Lopez (capitano) e Nocciolini in attacco, l’argentino Chacon trequartista; nella mediana, Angiulli al centro con Rocchi alla sua sinistra ed Eklu a destra. In difesa, davanti al portiere Nobile, coppia centrale con Di Pasquale e Biondi mentre Liporace gioca come terzino sinistro e Scrugli a destra. Alessandria schierata con il 3-4-1-2, con Eusepi all’inizio (sarà squalificato domenica a Pistoia, se il campionato inizierà) in coppia con Corazza. Chiarello trequartista dietro le punte. Inizio choc per i rossoblù: doppietta di Umberto Eusepi al 13′ e al 17′ poi accorcia Nocciolini al 25′. Nel secondo tempo accade poco fino al recupero, quando l’Alessandria si porta sul 3 a 1 con un rigore di Arrighini. Al 94’ arriva la rete di Panaioli, che però si rivela inutile.. Una Samb che ha tenuto bene il campo pagando due errori in disimpegno che però come scritto ha giocato in 10 la ripresa per l’espulsione del capitano Maxi Lopez che si è beccato il rosso diretto.

Alessandria-Sambenedettese 3-2 (pt 2-1)

Marcatori: 14′ e 17′ Eusepi (A), 25′ Nocciolini (S), 90′ Arrighini (A) rig., 94′ Panaioli (S)

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia (59′ Macchioni), Cosenza, Scognamillo; Casarini (73′ Casarini), Suljic, Castellano (59′ Rubin), Parodi; Chiarello (67′ Di Quinzio), Eusepi, Corazza (67′ Arrighini). A disp.: Crisanto, Baschiazzorre, Celia, Suppa, Vitale, Podda, Poppa. All. A Gregucci.

Sambenedettese (4-3-1-2): Nobile; Scrugli, Bondi (26’ A. Cristini), Di Pasquale, Liporace; Shaka Mawuli (67′ Panaioli), Angiulli (84′ Masini), Rocchi; Chacon (46′ Lescano); Maxi Lopez, Nocciolini (67′ Mehmetaj). A disp.: Laborda, Fusco, D’Ambrosio, Enrici, Serafino, Goicoechea, Lavilla. All. P. Montero.

Arbitro: Maggioni di Lecco (Schirru-Miele; IV Uff. Giordano).

Note: Note: giornata parzialmente soleggiata, terreno in buone condizioni; calci d’angolo 7-6; ammonito: Suljic (A); espulso Maxi Lopez (S) al 45’+1