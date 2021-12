Sampdoria, D’Aversa: “Con entusiasmo del derby affronteremo il Torino”

Domani blucerchiati in campo contro i granata alle ore 21

È tempo di Coppa Italia, la manifestazione che ha segnato la storia blucerchiata. Domani sera, giovedì, i sedicesimi propongono al “Ferraris” un avversario ostico, il Torino. Roberto D’Aversa ne ha parlato in esclusiva al media ufficiale blucerchiato: «Il derby ci ha lasciato entusiasmo e sicuramente ci farà affrontare questo impegno con maggior fiducia nei nostri mezzi. L’entusiasmo non deve però sfociare in euforia perché affronteremo una squadra di Serie A, in salute, che nell’ultima giornata di campionato ha ottenuto una vittoria importante».