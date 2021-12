Sampdoria, D’Aversa: “Meritato il passaggio del turno. Sulle ali dell’entusiasmo dopo il derby”

Al Luigi Ferraris serata di soddisfazioni per la squadra blucerchiata che ha vinto contro il Torino per 2-1 accedendo agli ottavi di finale contro la Juve

La Sampdoria viaggia sulle ali dell'entusiasmo e dopo aver vinto il derby col Genoa in campionato venerdì scorso, stasera ha battuto il Torino in Coppa Italia accedendo agli ottavi di finale dove affronterà la Juventus. Mister Roberto D'Aversa ha analizzato la prestazione della squadra blucerchiata ai microfoni di Mediaset: "Una bella vittoria stasera contro il Torino e sono molto soddisfatto perchè il risultato è giusto visto il maggiore numero di occasioni avute. Sono anche felice per aver visto alcuni ragazzi in campo che hanno giocato meno ma hanno dimostrato di meritare questa maglia. Questo mi fa capire che avrò anche delle difficoltà quando dovrò scegliere chi mandare in campo. Il derby vinto ci ha dato tanto tanto sotto l'aspetto dell'entusiasmo stasera, ma questo ci deve essere sempre e non deve sfociare in euforia perchè poi cala l'attenzione. Questa squadra comunque in campionato ha faticato all'inizio ma per aver affrontato sempre le migliori di A e poi quando li perdi le partite viene meno la fiducia. Il giudizio è sempre condizionato dal risultato e non della prestazione..."