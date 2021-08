Sampdoria, D’Aversa: “Pensiero all’Alessandria e non al Milan”

Conferenza stampa del tecnico blucerchiato in vista del match di Coppa Italia

«Si comincia a fare sul serio e il nostro obiettivo è passare il turno». Roberto D’Aversa inquadra così la gara con l’Alessandria, valida per i trentaduesimi di Coppa Italia e in programma lunedì sera al “Ferraris”. Sarà l’esordio ufficiale della Sampdoria per la stagione 2020/21 e il risultato conterà. «Ho l’entusiasmo del primo giorno di scuola – spiega il tecnico -. Anche se prima di parlare sulla partita che ci attende, mi preme ricordare le 43 vittime del crollo del ponte Morandi, mandando un abbraccio a tutta la città e soprattutto alle famiglie colpite da questo tragico evento».

Sogno. «In questo momento non pensiamo al Milan e al campionato ma siamo concentrati esclusivamente sulla Coppa – prosegue D’Aversa -. L’Alessandria verrà a Genova per ben figurare e potrà contare sull’entusiasmo derivato dalla promozione in Serie B. Noi dovremo essere bravi a centrare il passaggio del turno, tappa fondamentale per alimentare il sogno del presidente Ferrero. Dal punto di vista ambientale ritrovare i tifosi è un bel segnale ma sarò soddisfatto quando potremo giocare nel nostro stadio pieno, che conosco bene e so quanto può esserci d’aiuto».