Sampdoria, Di Francesco: “Dobbiamo migliorare. Mercato? Cerco qualità nel pacchetto avanzato…”

Eusebio Di Francesco, allenatore della Sampdoria, ha commentato il successo di Coppa Italia all’Ezio Scida contro il Crotone ai microfoni di Rai Sport. L’allenatore dei blucerchiati si è detto soddisfatto del risultato ma ancora non completamente convinto dalla rosa a disposizione. In tal senso, un pensiero è andato al mercato e alla ricerca di giocatori di qualità.

SFIDA – “Sono partite sempre insidiose, loro avevano qualche minuto nelle gambe più di noi anche per aver fatto già una partita vera, poi il fatto di giocare fuori casa non aiutava. Abbiamo trovato un ambiente abbastanza difficile. Giocare a Crotone non è mai facile, anche quando il Crotone giocava in serie A ha dimostrato di essere un’ottima squadra. Noi dobbiamo migliorare determinate situazioni, ma ho visto tante belle giocate, specialmente quando attacchiamo. Per difendere dobbiamo essere più equilibrati e sbagliare meno tecnicamente. Potevamo fare meglio, ma sono molto contento dell’applicazione e della ricerca che stanno facendo in questo momento i ragazzi”.

MERCATO – Non si nasconde Di Francesco che reclama qualche acquisto in avanti: “Stiamo valutando, specialmente nel pacchetto avanzato, dove voglio qualità, voglio dei giocatori che si sappiano muovere in una determinata maniera. Ho dei giocatori anche un po’ adattati, lo stesso Ramirez oppure Maroni, che offrono comunque grande disponibilità. Loro nascono trequartisti e si stanno adattando a questo sistema. Ci sono un po’ di lavori in corso”. “Simeone ci interessa? Innanzitutto non parlo di giocatori che non sono della squadra. Però se gioco 4-3-3 non credo che il Cholito possa starci, devo cambiare sistema di gioco, ripartiamo come abbiamo fatto in passato. Io voglio dare forza ad un sistema di gioco ed è giusto che vada a prendere interpreti che abbiano determinate caratteristiche. Il Cholito può essere un attaccante insieme a Quagliarella e il fatto di giocare insieme può accadere durante le partite, ma non dico che lui verrà, parlo di caratteristiche del giocatore”.

CAMPIONATO – “Se fossimo stati al 100% mi sarei preoccupato. Sono convinto che dobbiamo ancora crescere. Dobbiamo migliorare determinati meccanismi ma vedo una squadra abituata a lavorare in un certo modo con la voglia di migliorarsi di interpretare quello che gli chiedo, di mettersi a disposizione totale dell’allenatore e credo che questo sia già un grande passo avanti. Per impegno e disponibilità dico al 100%, per la qualità e i tempi che dobbiamo migliorare siamo ancora un pochino dietro, ma sono convinto che per la prima di campionato arriveremo con maggiore qualità e determinazione a fare quello che prepariamo”. “Lazio come un derby per me? No, il mio derby è quello contro il Genoa…”, ha concluso Di Francesco.