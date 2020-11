Sampdoria-Genoa Coppa Italia in diretta e streaming, dove vedere il match oggi

Sampdoria-Genoa si gioca oggi giovedì 26 novembre 2020 la sfida di Coppa Italia. Il Derby della Lanterna accende il pomeriggio del calcio italiano con una sfida che promette emozioni e sorprese. Gli uomini di Ranieri affrontano il Grifone di Maran.

Sampdoria-Genoa, le probabili formazioni

Dando uno sguardo anche al campionato di Serie A, le due formazioni andranno a cambiare qualcosa rispetto alle solite scelte. La Sampdoria dovrebbe puntare su Letica; Bereszynski, A. Ferrari, Tonelli, Augello; Leris, Ekdal, Verre; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard. Il Genoa, dal canto suo, si affiderà a Marchetti; Biraschi, Goldaniga, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Melegoni, Rovella; Zajc; Destro, Shomurodov.

SAMPDORIA (4-3-3): Letica; Bereszynski, A. Ferrari, Tonelli, Augello; Leris, Ekdal, Verre; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard.

GENOA (4-3-1-2): Marchetti; Biraschi, Goldaniga, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Melegoni, Rovella; Zajc; Destro, Shomurodov.

Dove vedere il match in diretta e streaming

Sampdoria-Genoa si disputerà oggi giovedì 26 novembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il fischio d’inizio del Derby della Lanterna, che sarà il 13° in Coppa Italia fra le due formazioni genovesi, è in programma alle ore 17.00. L’arbitro sarà Francesco Fournea.

La partita molto sentita tra Sampdoria-Genoa sarà trasmessa in chiaro in diretta tv dalla Rai, detentrice dei diritti della Coppa Italia, su Rai 2 (numero 2 e 502 HD del digitale terrestre). Esiste poi anche la possibilità di vedere il Derby di Genova gratuitamente anche in diretta streaming o on demand. Per farlo occorrerà usufruire di Rai Play. In questo modo la partita potrà infatti essere vista online anche attraverso dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando l’applicazione per sistemi Android e iOS, sia sul proprio pc o notebook, collegandosi direttamente al sito della piattaforma. Per avviare lo streaming bisognerà selezionare la partita nell’area dedicata alla Coppa Italia o scorrendo la programmazione di Rai 2.