Sampdoria, Linetty: “Fascia da capitano un onore. A Parma arrabbiati. In casa giochiamo in… 12”

Dopo il ko in campionato, anche in Coppa Italia l’esito non cambia. Il Cagliari ha battuto la Sampdoria alla Sardegna Arena ottenendo il passaggio del turno. Agli ottavi ci sarà l’Inter. Ma nella squadra blucerchiata è stata una serata agrodolce, soprattutto per Karol Linetty. Il centrocampista polacco, alla sua quarta stagione con la squadra di Genova, è stato per l’occasione il capitano.

Un onore ma anche una grande responsabilità come lui stesso ha dichiarato dopo la gara: “Per me è stato un onore indossare la fascia da capitano per la prima volta in partite ufficiali”, ha commentato emozionato Linetty. “Questa è stata la mia prima partita intera dopo quasi due mesi, sto meglio, ho anche provato a cercare il gol ma non è arrivato. Volevamo e potevamo vincere questa gara. Siamo arrabbiati, ma ora dobbiamo pensare al campionato”.

SERIE A – E proprio sulla sfida del weekend, il centrocampista classe ’95 ha commentato: “Dobbiamo pensare al Parma e al campionato. Siamo ancora amareggiati per la sconfitta subita in rimonta contro il Cagliari, ma domenica è un appuntamento troppo importante, da non sbagliare. Ora voltiamo pagina e pensiamo alla gara di domenica: giocheremo davanti al nostro pubblico e dobbiamo vincere perché quando giochiamo in casa è come se scendessimo in campo in dodici”.