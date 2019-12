Sampdoria, Ranieri: “Dimenticare il ko di lunedì. Formazione? Faremo dei cambiamenti”

Vigilia di Coppa Italia per la Sampdoria, che domani sera, dopo il ko di lunedì in campionato, farà nuovamente visita al Cagliari. Queste le parole del tecnico Claudio Ranieri in conferenza stampa.

VOLTARE PAGINA – “Bisogna subito voltare pagina, sapendo però che lunedì abbiamo fatto anche qualcosa di buono. Abbiamo giocato una bellissima partita, combattuta e determinata. Nel finale a loro è riuscito tutto, a noi comunque è rimasta la consapevolezza di essere sulla buona strada. Domani proveremo a vincere, tutte le partite sono importanti”.

FORMAZIONE – “Daremo spazio a coloro che in questo momento non lo stanno trovando, nonostante lo meriterebbero. Il nostro obiettivo è quello di fare una prestazione positiva per strappare il massimo risultato”