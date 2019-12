Sampdoria, Ranieri: “La squadra mi è piaciuta: mi aspettavo di peggio, sono sincero”

La Sampdoria perde contro il Cagliari 2-1 ed esce di scena dalla Coppa Italia. Ecco le parole del mister blucerchiato Claudio Ranieri dopo il match: “Mi aspettavo una partita peggiore da parte della mia squadra, devo essere sincero – ha detto il tecnico romano in conferenza stampa -, perché mettere in campo così tanti elementi nuovi crea problemi. Nella prima frazione di gara siamo rimasti timorosi, mentre abbiamo iniziato a giocare quando già eravamo sotto di due gol. Faccio comunque i complimenti ai ragazzi, il Cagliari ha tirato due volte in porta, di grandi parate di Audero non ricordo. Devo dire che siamo stati più vicini noi al 2-2 che loro al 3-0, ecco perché sono lo stesso contento. Arriva un trittico importante? Assolutamente sì, lo avevo già detto. Pensiamo alla prossima sfida, è quello che conta”.