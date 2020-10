Sampdoria, Ranieri: “Oggi prova di qualità. Keita cresce, ora testa al derby”

Mister Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni ufficiali della Sampdoria per commentare la vittoria del club genovese sulla Salernitana in Coppa Italia.

LE PAROLE DI RANIERI

“Mi aspettavo delle risposte di qualità, convinzione e determinazione e hanno fatto tutti bene – ha dichiarato Ranieri. Abbiamo affrontato una squadra da prendere con le molle. Abbiamo creato tantissimo e poi abbiamo segnato su un contropiede, fondamentale di cui la Salernitana è regina. Per il derby non c’è tempo? Sì che c’è, c’è tempo di prepararlo eccome. Il derby è una partita in cui si azzerano i valori. Chi giocherà? Ho bisogno di tutti, li voglio tutti pronti. Poi una battuta su Keita e Silva: “Balde ha fatto una buona partita, è importante che metta minuti nelle gambe. Silva? Un faro a centrocampo, vediamo come sta la sua caviglia” – ha concluso Ranieri.