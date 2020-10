Sampdoria, Ranieri pensa alla Coppa Italia: “Ci tengo, l’ho vinta e voglio che i ragazzi dimostrino il loro valore”

Non solo Campionato e Champions League: è tempo anche di Coppa Italia. Tra le squadre impegnate nelle prossime ore anche la Sampdoria di Claudio Ranieri che attraverso i canali ufficiali del club ha presentato brevemente l’impegno contro la Salernitana.

Sampdoria-Salernitana, parla Ranieri

“Io ci tengo e ci devono tenere anche i ragazzi”, ha esordito Ranieri a proposito della gara di Coppa Italia contro la Salernitana. “Manderò in campo chi ha giocato meno perché se lo merita. Allo stesso tempo devono dimostrarmi che hanno capito cosa voglio da loro. La Salernitana è seconda in classifica e sta facendo bene e io tengo molto alla Coppa Italia, l’ho vinta tantissimi anni. Sia la Coppa che la Supercoppa. Voglio che in campo vada chi vuole fare bene. Potrei giocare con i soliti, ma voglio dare una chance a chi se la merita”.