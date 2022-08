Sampdoria-Reggina, probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo il turno preliminare ecco i trentaduesimi di finale: la Coppa Italia entra nel vivo ed entrerà nelle case di tutti gli italiani grazie a Mediaset, broadcaster unico, che trasmetterà in chiaro ogni gara della competizione fino all’atto conclusivo. Oggi, domani, domenica e lunedì si disputeranno quattro partite al giorno. Il format prevede ancora gare a eliminazione diretta - tranne le semifinali - con la squadra casalinga determinata dal numero più basso a cui è stata accoppiata in sede di sorteggio. La Sampdoria di Marco Giampaolo debutta in gare ufficiali ospitando la Reggina di Pippo Inzaghi nei Trentaduesimi di finale di Coppa Italia. La vincente della gara del Ferraris sfiderà poi la vincente di Lecce-Cittadella nei sedicesimi. È la prima volta che le due squadre si incrociano in una partita di Coppa Italia. Nel computo generale dei 18 precedenti, i blucerchiati conducono con 10 vittorie, 5 pareggi e 3 affermazioni degli amaranto. Maria Sole Ferrieri Caputi sarà la prima donna ad arbitrare in Serie A, questione probabilmente di qualche settimana: dopo 23 partite in Serie C, è stata infatti promossa alla Can A e B. E nel frattempo si prepara allo storico debutto dirigendo stasera a Marassi la sfida di Coppa Italia tra Sampdoria e Reggina. Fischio d'inizio alle ore 21,15.