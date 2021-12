Sampdoria sorride ancora: Torino eliminato e ottavi con la Juventus

Partita intensa a Marassi ma poco spettacolare. Fa festa la squadra blucerchiata che passa il turno in Coppa Italia

La Sampdoria dopo il successo nel derby di venerdì scorso contro il Genoa, continua a vincere ma in Coppa Italia. I blucerchiati hanno battuto il Torino per 2-1 qualificandosi per gli ottavi di finale dove affronteranno la Juventus. Meglio la Samp nel primo tempo poi è uscito il Torino che però dopo il pareggio ha subito il definitivo gol dei padroni di casa. Match intenso ma poco spettacolare con due dei tre gol arrivati dal dischetto. Al 16' sblocca Quagliarella su rigore. Zaza vicino al pari al 36'. Nella ripresa pari Toro sempre su rigore: segna Mandragora, ma poco dopo Verre riporta avanti i suoi. Nei minuti finali granata all'attacco ma senza riuscire a pervenire al pareggio.