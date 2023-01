Sampdoria, Stankovic: “Dopo gol spento la luce ma la prestazione mi è piaciuta”

Il tecnico della Sampdoria, Dejan Stankovic ha analizzato la prova della sua squadra dopo la sconfitta contro la Fiorentina in Coppa Italia: "Conoscevamo le difficoltà che avremmo trovato in questa partita contro una forte Fiorentina e purtroppo dopo il loro gol abbiamo abbiamo accusato il colpo e si è spenta la luce. Un episodio come sempre ci ha messo la strada in salita anche se abbiamo onorato la competizione e valuto la prestazione buona e questo mi fa felice. Qualche errore lo abbiamo commesso ma va bene lo stesso io sono fiducioso anche perchè abbiamo recuperato diversi calciatori e stasera ho risparmiato qualcuno in vista del match di campionato di lunedì prossimo. Dove trovo il mio entusiasmo? Io sono un uomo fortunato per allenare la Sampdoria, un club storico. Poi ho dei ragazzi che rispondono bene e insieme cerchiamo soluzioni per salvarci perchè qui non molla nessuno".