Sampdoria, Stankovic: “Questa partita può cambiare il corso della stagione”

Una vittoria molto sofferta contro un avversario di una categoria inferiore per la Sampdoria che in Coppa Italia ha superato l'Ascoli ai rigori. Il tecnico Dejan Stankovic ha analizzato la prova della sua squadra nella sala stampa dello stadio "Ferraris". "Che fatica ma alla fine il risultato è dalla nostra parte anche se è arrivato dopo 120' di sofferenza. Ma chi non sa soffrire non sa gioire. Faccio i complimenti a Contini, portiere stasera monumentale. Partita dove siamo entrati molto bene, dove avevamo tutto sotto controllo fino al gol dell'1-1. Dopo ho visto che c'era molto più nervosismo di quello contro la Roma. I ragazzi volevano vincere perché volevano una scossa. Siamo andati sotto e non hanno mollato. Questa è la loro vittoria. Sono stati bravi. C'era chi non ha giocato tanto e si vedeva che non aveva i 90 minuti ma così si fa il gruppo. Abbiamo sofferto insieme e abbiamo vinto insieme. Penso che questa qualificazione così complicata può cambiare il corso della stagione. Si giocherà a calcio lunedì contro la Cremonese e da stasera è uscito il gruppo. Quando sono arrivato ho detto che in campo a volte conterà l'uomo più che il giocatore. Dobbiamo essere uniti. Con lo spirito di sofferenza e di gioia potremmo svoltare". Il serbo dedica un pensiero al suo pubblico: "Ci hanno spinto per 120 minuti senza fermarsi. Eravamo anche sotto in certi momenti e non brillanti ma sentivo che aumentavano il sostegno. Sold-out a Cremona e loro ci credono perché non possiamo mollare. Ora tocca a noi. Io per primo per cambiare il corso della stagione".