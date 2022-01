Sampdoria, Tufano: “Contro questa Juve difficile fare meglio”

L'analisi del tecnico blucerchiato dopo la sconfitta netta contro la Juventus

In attesa dell'arrivo di Marco Giampaolo, oggi sulla panchina della Sampdoria nel match di Coppa Italia contro la Juventus si è accomodato Felice Tufano, tecnico della Primavera. Ai microfoni di Mediaset il commento del tecnico blucerchiato: "Abbiamo incontrato una Juve forte e non è stata per noi una partita semplice. Dopo essere andati sotto abbiamo cercato di rimettere il match in equilibrio e in parte ci siamo riusciti. Peccato per l'episodio del terzo gol bianconero che ha chiuso il match. Il calcio è strano magari con il 2-2 sfiorato l'esito sarebbe potuto essere diverso. Ci è mancato un briciolo di convinzione perchè potevano fare qualche gol in più anche se contro questa Juve era difficile fare meglio. Nessun pessimismo e pensiamo alla gara di domenica che preparerà Giampaolo da domani sulla nostra panchina. Non facciamo drammi e rimbocchiamoci le maniche alla ricerca di continuità di risultati".