Sassuolo batte il Cagliari e ai quarti trova la Juventus

I neroverdi per la prima volta nella storia accedono ai quarti di finale

Il Sassuolo ha battuto di misura il Cagliari e si è qualificato per i quarti di Coppa Italia (prima volta in assoluto), dove affronteranno la Juve. In avvio pericolosi Scamacca e Dalbert, poi Harroui dopo il quarto d'ora firma il gol che vale il passaggio del turno. Prima dell'intervallo Raspadori colpisce un palo esterno, mentre all'ora di gioco Pavoletti sigla il pari ma il Var annulla per offside. Il Sassuolo difende l'1-0 e passa.