Sassuolo, De Zerbi: “Buona partita, non potevamo chiedere di più a questi ragazzi”

Si ferma al quarto turno l’avventura del Sassuolo in Coppa Italia. I neroverdi, al Mapei Stadium, sono stati battuti per 2-1 dal Perugia. Queste le parole del tecnico degli emiliani Roberto De Zerbi al termine del match: “Non devo fare alcuna strigliata, abbiamo fatto una buona partita. Quelli che hanno giocato hanno fatto quello che potevano, alcuni ragazzi ancora non sono pronti: tanti giocavano per la prima volta in gare ufficiali. Dà fastidio uscire dalla competizione, ci tenevamo a passare il turno, ma quando fai giocare tanti giovani devi accettare gli errori. Alcuni nostri calciatori non erano pronti a giocare dopo la gara di domenica ed avevamo sette infortunati. Siamo andati sotto su due calci piazzati e abbiamo tirato in porta diciotto volte: la partita l’abbiamo fatta. Da qualche settimana stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così, non devo fermarmi al risultato. Berardi? Ha iniziato lunedì ad allenarsi con noi ed ero tentato di portarlo in panchina, ma ho preferito non rischiarlo. Mazzitelli? Ha avuto un problema muscolare, in mezzo al campo ha tanta concorrenza di qualità: davanti a lui ci sono giocatori pronti”.