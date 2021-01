Sassuolo, De Zerbi: “Teniamo alla Coppa Italia più del campionato. L’Europa…”

Il mister del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato alla vigilia della gara valevole per gli ottavi di Coppa Italia contro la Spal: “Teniamo tantissimo alla gara di domani quanto una di campionato, non meno e forse anche qualcosa in più. Cerchiamo di prepararla al meglio sapendo che Chiriches, Locatelli, lo stesso Defrel, Caputo che probabilmente ha bisogno di lavorare tutta la settimana, sono usciti malconci dalla partita contro la Juventus. Non ho paura perchè ho a disposizione tanti ragazzi che sono dei potenziali titolari. Andare in Europa tramite la Coppa? Non so se possa essere la strada più corta perché negli ultimi anni questa competizione ha acquisito maggiore prestigio e devi poi scontrarti con le big”.